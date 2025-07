Weekend arancione per il Napoli | presi Lang e Beukema affare da 60 milioni

Il weekend arancione del Napoli si fa ancora più vibrante con l'acquisto di due talenti olandesi: Noa Lang e Sam Beukema, per un totale di 60 milioni. Due operazioni strategiche che rafforzano la rosa partenopea, portando esperienza e freschezza. Con Lang e Beukema, il club punta a mantenere alta la competitività in Italia e in Europa. Per Lang, il Napoli verserà...

"> Il Napoli si tinge d’arancione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la società partenopea ha chiuso un doppio colpo tutto olandese: Noa Lang dal PSV Eindhoven e Sam Beukema dal Bologna. Due operazioni distinte ma concatenate, che porteranno in maglia azzurra un esterno offensivo e un difensore centrale, entrambi 26enni. Per Lang, il Napoli verserà 25 milioni più bonus, mentre l’accordo con il Bologna per Beukema è stato definito su una base di circa 32 milioni di euro, per un totale che sfiora i 60 milioni di investimento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Weekend arancione per il Napoli: presi Lang e Beukema, affare da 60 milioni

In questa notizia si parla di: napoli - lang - arancione - beukema

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

Nuovo colpo Napoli ULTIM'ORA: https://tinyurl.com/ydfb9rp6 Vai su Facebook

Il gran finale, Beukema e Lang in ritiro col Napoli; ?? NAPOLI. Per Beukema e Lang siamo ai dettagli; Napoli in attesa, Lucca-Nunez e il rebus attaccante: Lang in arrivo, nodo formula e jolly Zanoli col Bologna per Beukema e Ndoye.

Napoli al lavoro su Lang e Beukema: si limano i dettagli per chiudere le trattative - Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli è vicino a chiudere gli acquisti di Lang e Beukema, ma restano da definire alcuni dettagli ... Come scrive ilnapolionline.com

“Napoli, bisogna aumentare l’organico. Lang e Beukema? A giorni arriveranno, e non solo loro!” - Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, ha commentato ai microfoni di Radio Marte il mercato del Napoli, che si ... Riporta ilnapolionline.com