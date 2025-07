Cereali produzioni dimezzate

Le cooperative agricole della Romagna stanno affrontando una sfida senza precedenti: le produzioni di cereali si sono dimezzate, con cali fino al 50% a causa di un’estate segnata da piogge eccessive e ondate di calore. I primi dati dell’estate 2025, raccolti da Legacoop Romagna, evidenziano chiaramente come il cambiamento climatico stia colpendo duramente il settore agricolo, minacciando il nostro cibo e il futuro delle comunità locali. Un intervento deciso è ormai più che mai necessario.

Le produzioni agroalimentari in Romagna registrano cali fino al 50% per i cereali a causa dell'alternanza tra piogge eccessive e ondate di calore. I primi dati dell'estate 2025, rilevati dalle cooperative associate a Legacoop Romagna (362 nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con 7,5 miliardi di valore della produzione e oltre 25mila lavoratori) confermano l'impatto del cambiamento climatico sul settore agricolo. Le Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna, che gestiscono circa 11mila ettari, segnalano perdite produttive sui cereali dovute alle piogge intense di inverno e primavera che hanno compromesso semine e lavorazioni.

