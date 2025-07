I Cuoricini di Coma Cose lasciano spazio a Gazzé

I cuoricini di Coma Cose lasciano spazio a Gazzà, il nuovo polo di musica e emozioni all’Arena sul Mare nel Porto Antico. Un doppio weekend di eventi imperdibili che ha animato il cuore della città, confermando l'Arena come vero e proprio palcoscenico di eccellenza. Nomi scelti con cura dal direttore, pronti a regalare momenti indimenticabili: un’occasione unica per vivere la musica in una cornice straordinaria.

Un doppio bagno di folla all'Arena sul mare, il nuovo spazio allestito nel Porto antico che ha accolto gli eventi di maggior richiamo dell' UlisseFest, la festa del viaggio di Lonely Planet. Prima i Coma Cose, venerdì, e poi Max Gazzè, accompagnato dall' Orchestra Popolare del Saltarello, ieri sera, hanno attirato migliaia di persone, desiderose di ascoltare buona musica in una cornice davvero speciale. Nomi scelti non a caso dal direttore artistico della manifestazione Angelo Pittro, che per la seconda volta ha avuto il capoluogo marchigiano come sede. Il duo milanese che ha impazzato a Sanremo con il brano 'Cuoricini', ha fatto del viaggio (fisico, emotivo e artistico) una costante della propria musica.

In questa notizia si parla di: coma - cose - spazio - cuoricini

