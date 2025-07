Strage delle bambine in Texas | almeno 52 morti per le inondazioni

Si aggrava il bilancio delle inondazioni che hanno coinvolto il Texas. Nella sola contea di Kerr si contano 43 morti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Strage delle bambine in Texas: almeno 52 morti per le inondazioni

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L’emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

Alluvione in Texas: 46 morti, fra loro 15 bimbi. 27 le ragazze del campo estivo ancora disperse; Strage delle bambine in Texas: almeno 52 morti per le inondazioni; Alluvione in Texas: 24 morti e una ventina di dispersi, ci sono bambini.

Texas, strage e rabbia: il fiume cresciuto 8 metri e niente sistemi d'allerta

Inondazione in Texas, la strage degli scout - Proprio come aveva preannunciato il sindaco di Kerrville, Joe Herring Jr. Si legge su ilmessaggero.it