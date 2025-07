Caldo e farmaci l’allarme dell’Aifa | Attenzione a conservazione e interazioni | possono essere pericolosi

L’ondata di caldo estivo rappresenta un vero e proprio nemico invisibile, anche per chi segue una terapia farmacologica. L’Aifa ha lanciato un importante allarme sulla corretta conservazione dei farmaci durante le alte temperature, sottolineando i rischi di alterazioni che potrebbero compromettere efficacia e sicurezza. È fondamentale prestare attenzione alle indicazioni e ridurre al minimo i pericoli nascosti di questa stagione: la salute dipende anche da come gestiamo i nostri medicinali.

Il caldo può trasformarsi in un nemico invisibile anche per chi segue una terapia farmacologica. A lanciare l’allarme è l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), che in questi giorni ha diffuso un vademecum attraverso i suoi canali social e sul portale ufficiale per sensibilizzare i cittadini sui rischi legati all’uso e alla conservazione dei medicinali durante l’estate. L’esposizione prolungata a temperature elevate può alterare la stabilità e l’efficacia di numerosi farmaci, con conseguenze che vanno da semplici disagi a veri e propri pericoli per la salute. Antidepressivi, ansiolitici, antipsicotici, antibiotici, antipertensivi e antinfiammatori sono solo alcune delle categorie più sensibili agli sbalzi termici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it