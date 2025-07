A tutto ritmo e ballo entra nel vivo Bagnolo Summer, un evento che infiamma il paese con emozioni, musica e divertimento. Dopo un avvio coinvolgente e un'ottima risposta del pubblico, la festa prosegue con un calendario ricco di appuntamenti imperdibili. La stagione è appena iniziata: preparatevi a vivere serate indimenticabili all’insegna di musica, spettacoli e tanta allegria, perché a Bagnolo Summer il divertimento non si ferma qui...

Bagnolo Summer beats: buona la prima e grande attesa per la seconda serata e i successivi appuntamenti. Iniziata questa settimana con vari appuntamenti, tutti molto partecipati, la festa ora continua con un calendario altrettanto interessante e coinvolgente. Bene la serata di ballo liscio, ottima la presenza per la cover The Echoes 2.0 dei Pink Floyd, così come molto seguita è stata la performance tributo ai Nomadi, ora si torna in pista mercoledì con il ballo liscio animato da Samy e Michela, di scena in via Antonietti mentre il giovedì sarĂ la volta di Black to the Blues, all'interno del parcheggio XI febbraio (piazza don Bernardo).