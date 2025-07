Spazio e automobili | le mie grandi passioni più forti dei tabù di genere

Le mie passioni sono il cielo e le auto, due mondi che alimentano il mio entusiasmo più forte dei tabù di genere. Mentre la fase finale della maturità 2025 si avvicina, Hebe Anahì Oggioni, con un brillante 100 all’Istituto aeronautico Maxwell, si prepara a decollare verso il Politecnico di Milano. Com’è andato il viaggio della maturità? "Meglio del previsto, ho iniziato dal tema sul rispetto, con uno svolgimento molto personale, poi navigazione e per l’orale mi...

Maturità 2025 in fase di atterraggio: mentre gli ultimi studenti affrontano i colloqui e si chiudono i primi pacchi con la ceralacca, Hebe Anahì Oggioni si lascia alle spalle l’Istituto aeronautico Maxwell con un bel 100 e si prepara a un nuovo decollo, dal Politecnico di Milano. Com’è andato il viaggio della maturità? "Meglio del previsto, ho cominciato dal tema sul rispetto, con uno svolgimento molto personale, poi navigazione e per l’orale mi sono trovata davanti “Zang Tumb Tumb“ di Marinetti, che mi ha portato alla Campagna di Libia, la prima in cui un aereo italiano ha sganciato una bomba. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it