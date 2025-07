La matita di Martina | Da Tamberi a Sinner i miei ritratti illustrati tra realtà e fantasia

Martina Fratini di Montefano, con la matita come compagna fin dalla tenera età, trasforma ogni suo tratto in un racconto tra realtà e fantasia. Dai ritratti delle maestre alle opere più elaborate, il suo talento si distingue per originalità e passione. Con una formazione artistica completa e un cuore creativo, Martina continua a sorprendere con le sue illustrazioni, che catturano l’immaginazione di chi le osserva. La sua arte è un viaggio tra sogno e realtà, pronto a lasciarvi senza parole.

Di lei si potrebbe dire che sia nata con la matita in mano. Martina Fratini di Montefano, trent’anni appena compiuti, ha infatti iniziato a disegnare prima di imparare a scrivere e alle elementari si divertiva a fare i ritratti delle maestre. Dopo il diploma in pittura e decorazione pittorica al liceo artistico "Cantalamessa" di Macerata ha proseguito gli studi in grafica e web design all’Accademia Poliarte di Ancona realizzando per la tesi di fine corso il prototipo di un giornale cartaceo interattivo. Oggi nel suo studio affacciato sulla vallata del Musone realizza ritratti, anche di personaggi famosi, e lavori di grafica per committenti italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La matita di Martina: "Da Tamberi a Sinner, i miei ritratti illustrati tra realtà e fantasia"

