Cierrebi il nuovo tempio del fitness Cantieri nelle prossime settimane Dal tennis ai parcheggi | come sarà

Cierrebi il nuovo tempio del fitness

Cierrebi sta per diventare il nuovo cuore pulsante del fitness e dello sport urbano, un progetto nato negli anni Ottanta grazie all’impegno della Cassa di Risparmio. Un’ambizione che si trasforma oggi in un moderno tempio del movimento, con cantiere aperto tra tennis, parcheggi e strutture polivalenti. Un luogo che collega passato e futuro, dove l’eccellenza sportiva incontrerà nuove opportunità di crescita e aggregazione.

Negli Ottanta l'impegno della Cassa di Risparmio. I primi passi per creare un centro sportivo di eccellenza, che connettesse un quartiere in fermento con il resto della città. Il campo da basket, gli spazi polivalenti, la piscina si aggiunsero così ai campi già presenti. Arrivarono gli anni di Bologna capitale del tennis, i tornei Atp, gli eroi della racchetta, le imprese di Camporese e Canè, l'ascesa del cileno Marcelo Rios, l'ancora sconosciuto Guga Kuerten fresco vincitore del Roland Garros, le fila agli ingressi per strappare un autografo ai grandi campioni impegnati sulla terra rossa. Poi anche la palla a spicchi si prese la scena, dagli allenamenti della Fortitudo a quelli dei più giovani.

