Ucraina | drone navale lancia drone kamikaze Ecco perché è importante

Nella notte tra l'1 e il 2 luglio, le forze ucraine hanno colpito alcuni componenti di un'installazione radar tipo " Nebo-M ", un sistema utilizzato per l'acquisizione dei bersagli a lungo raggio da parte delle batterie missilistiche degli S-300 ed S-400 russi, posizionato nella penisola di Crimea. L'azione, di per sé, non sarebbe così significativa dal punto di vista militare se non per il fatto che è stata condotta da un USV ( Unmanned Surface Vehicle ) che ha lanciato droni "bombardieri", ovvero capaci di sganciare diversi ordigni. A marzo, la direzione dell'Intelligence della Difesa ucraina (GUR) aveva utilizzato droni FPV ( First Person View ) lanciati da imbarcazioni senza pilota contro i radar e i sistemi missilistici terra-aria russi, ma ora l'utilizzo di droni bombardieri offre la possibilità di colpire più di un bersaglio per drone con testate potenzialmente più pesanti di quelle trasportabili dai droni FPV.