L'appello degli imprenditori | Cantiere navale bloccato Non riusciamo a lavorare

L’appello degli imprenditori del cantiere navale di Sambenedetto risuona forte e chiaro: il blocco delle attività rischia di compromettere irreparabilmente il futuro dell’area portuale. Le imprese locali, unite sotto la Cna di Ascoli, denunciano gravi disagi causati dal fermo dei lavori di urbanizzazione, che da settimane paralizzano lo sviluppo e la ripresa economica di un settore strategico. Le opere avviate nella primavera del 2024 avrebbero potuto rilanciare l’economia locale e creare nuovi posti di lavoro...

Un coro di voci preoccupate si leva dal porto sambenedettese. Preoccupano le condizioni di stallo del cantiere che interessa lo scalo. Lì i lavori di urbanizzazione sono fermi da settimane. Le imprese locali della nautica e della cantieristica, riunite sotto la Cna di Ascoli, denunciano gravi disagi che stanno compromettendo le attività e la programmazione di chi opera nell’area portuale. Le opere avviate nella primavera del 2024 avrebbero dovuto essere concluse entro agosto dello scorso anno. Le imprese avevano ricevuto rassicurazioni su una conclusione entro giugno 2025, ma oggi i lavori risultano ancora sospesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’appello degli imprenditori: "Cantiere navale bloccato. Non riusciamo a lavorare"

cantiere - appello - imprenditori - navale

L’appello degli imprenditori: "Cantiere navale bloccato. Non riusciamo a lavorare" - La protesta: "Per le commesse perse difficoltà a pagare i dipendenti". Secondo ilrestodelcarlino.it

