peyote milano mette ansia ma mi diverto

Willie Peyote, con il suo spirito ironico e autentico, affronta con entusiasmo e un pizzico di ansia la sua prima grande esperienza al Parco della Musica di Segrate. Mentre si immerge tra i nomi dei colleghi internazionali, il rapper torinese si prepara a lasciare il suo segno tra giganti come Massive Attack e Nine Inch Nails, dimostrando che anche l’italianità può brillare in un palcoscenico globale. La musica italiana sta per conquistare il mondo, e questa è solo l’inizio.

"Al resto del cartellone cerco di non pensare." ammette Willie Peyote scorrendo i nomi degli altri protagonisti di questa prima edizione al Parco della Musica di Segrate. Unico italiano in programma, il rapper torinese non nasconde una certa soggezione davanti a veterani dello showbiz anglo-americano come Massive Attack, Nine Inch Nails o Smashing Pumpkins. Per non parlare degli Who, che il 22 luglio affidano proprio a quel palco l’ultimo concerto italiano della loro carriera. Lui, Guglielmo Bruno in arte Willie, quarant’anni a fine agosto, è atteso giovedì prossimo. "A parte il caldo ingestibile, mi sto divertendo" assicura lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it