Superman i fumetti da leggere per prepararsi all' uscita del film di James Gunn

Luglio è il mese del supereroe Dc Comics, con il film di James Gunn, nuove storie e una mostra speciale a RiminiComix. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Superman, i fumetti da leggere per prepararsi all'uscita del film di James Gunn

In questa notizia si parla di: film - james - gunn - superman

James Mangold girerà il primo film per Netflix: il progetto è top secret - James Mangold, il talentuoso regista di "Logan" e "A Complete Unknown", è pronto a mettersi nuovamente in gioco con un misterioso progetto per Netflix.

Anteprima esclusiva! Abbiamo ricevuto da Cosmic Group le prime action figure ufficiali tratte dal nuovo film Superman diretto da James Gunn! Ecco il Superman di David Corenswet (in due versioni) con il costume rinnovato e Metamorpho. Le figure sono fir Vai su Facebook

Il nuovo film di James Gunn non potevamo non commentarlo con Zerocalcare. Se poi il film in questione è Superman, non potevamo non chiamare a raccolta tutti per un Movie Talk! https://bit.ly/3HzIPUF Vai su X

Roma, 500 droni in volo per il film Superman di James Gunn; Superman, James Gunn svela la recensione più importante: quella dei nipoti di Jerry Siegel; Il drone show di Roma per il lancio del film Superman.

Supergirl, James Gunn rivela quanto Krypton sarà presente nel film DCU - A detta di James Gunn, Krypton potrebbe essere più presente in Supergirl che in Superman e per un motivo piuttosto semplice. Si legge su comingsoon.it

Superman: James Gunn svela perché Nicolas Hoult non era adatto al ruolo di Superman - Superman, il nuovo film diretto da James Gunn che da inizio ad una nuova versione del DCEU, sta per arrivare nelle sale e la promozione è in corso in diverse ... Scrive filmpost.it