La sfida alla maglia rosa parte da Bergamo | la cronometro cittadina che apre il Giro Women 2025

la passione e l’entusiasmo per il ciclismo si accenderanno ancora di più, invitandoci a vivere ogni pedalata come un’emozione indimenticabile.

Ciclismo. Una domenica 6 luglio particolare e intensa quella che aspetta Bergamo e i suoi cittadini. Dopo mesi di attesa il giorno è arrivato: oggi, con una cronometro di 14,2 km che arriverà sul Sentierone, parte il Giro d’Italia Women 2025. 919,2 km divisi in 8 tappe, con la conclusione prevista per domenica 13 luglio a Imola, all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. La festa rosa in terra bergamasca non terminerà oggi, poiché domani da Clusone prenderà il via la seconda tappa in direzione Aprica. Festa che è già iniziata nel tardo pomeriggio di sabato pomeriggio 5 luglio al ChorusLife (domenica si parte da qui), dove si è svolta la presentazione ufficiale delle 22 squadre al via per un totale di 153 atlete. 🔗 Leggi su Bergamonews.it