In un contesto di crisi crescente, i negozi milanesi si trovano a un bivio cruciale: tra affitti alle stelle, carenza di personale e turni interminabili, molti rischiano di chiudere i battenti. L’ultimo esempio è Luisaviaroma, che prossimamente chiuderà la sua sede milanese per trasferire tutto a Firenze. Una situazione che riflette le difficoltà di un settore in forte tensione, spinto al limite dalla pressione economica e operativa.

di Andrea Gianni MILANO L’ultima chiusura, nella galassia del commercio milanese, è quella (prevista per i prossimi mesi) della sede di Luisaviaroma inaugurata l’anno scorso in uno spazio di 500 metri quadrati in via Spadari 2, a pochi passi dal Duomo. La maison che affonda le radici a fine ’800, quando la designer di cappelli francese Luisa Jaquin aprì una boutique di cappelli in paglia a Parigi, accentrerà le sua attività a Firenze, ed è in corso un confronto con i sindacati sul destino di una ventina di dipendenti milanesi. Guardando alle piccole botteghe storiche, a fine anno chiuderà la pelletteria Dambra Borse in vicolo privato Lavandai. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Negozi in affanno, settore al bivio. Caro affitti e poco personale: "Turni infiniti per un pugno di euro"

