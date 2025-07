Gp di Silverstone 2025 | Jannik Sinner tifa Ferrari e punta tutto su Charles Leclerc

Jannik Sinner, attento osservatore delle corse di Formula 1, si schiera con forza a favore di Charles Leclerc per il GP di Silverstone 2025. Nonostante la partenza dalla sesta piazza, l'azzurro crede nel talento e nella determinazione del pilota Ferrari. “Il Gp di Silverstone? Vince Leclerc”, dichiara con sicurezza, puntando tutto sulla grinta del monegasco. La sfida è aperta: riuscirà Leclerc a coronare il sogno di vincere davanti ai propri tifosi?

“Il Gp di Silverstone? Vince Leclerc”. Parola di Jannik Sinner, numero 1 del tennis mondiale, che a margine del torneo di Wimbledon esprime il suo tifo per la Ferrari in vista del Gran Premio di Gran Bretagna. Nonostante Charles Leclerc parta soltanto dalla sesta posizione in griglia, il campione azzurro non ha dubbi: il pilota monegasco è il suo favorito per la vittoria. Sinner, reduce da una convincente vittoria nel terzo turno contro Martinez, affronterĂ Grigor Dimitrov negli ottavi di finale lunedì 7 luglio. Nel frattempo, approfitta della domenica per allenarsi e – magari – seguire il Gran Premio di F1. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com