Mezzo secolo di Ca’ de Vèn Da palazzo nobiliare a osteria Un simbolo della ristorazione

Da palazzo nobiliare a osteria, questa storica dimora ravennate ha attraversato quasi cinque secoli di storia, diventando un simbolo autentico della ristorazione locale. Dal prestigio dei Rasponi alle trasformazioni del tempo, il suo patrimonio culturale e culinario si tramanda ancora oggi, raccontando storie di elite e tradizione popolare. Scopri come questa gemma architettonica si è evoluta, mantenendo intatta la sua anima genuina. Un viaggio tra passato e presente che non smette di affascinare.

All’inizio, e siamo nel 1542, fu il palazzo di Cesare Rasponi, un capitano di ventura della potentissima casata di Savarna, baluardo ghibellino nel centro di Ravenna; poi, nel Settecento, i Rasponi vendettero l’immobile, nel frattempo divenuto locanda e osteria, e nel 1876 acquistato dalla famiglia Bellenghi che vi apre una drogheria che resterà in vita fino agli anni ‘70 del 900 quando nasce, per iniziativa di Alteo Dolcini e Massimo Stanghellini-Perilli, la Ca’ de Vèn. Era il 5 luglio 1975 ed esattamente 50 anni dopo la Ca’ de Vèn è ancora al suo posto, piena di ravennati e turisti, ormai il 50% della clientela, un luogo simbolo della ristorazione ravennate che ieri ha celebrato il suo importante anniversario di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mezzo secolo di Ca’ de Vèn. Da palazzo nobiliare a osteria. Un simbolo della ristorazione

In questa notizia si parla di: palazzo - osteria - mezzo - secolo

LA "BANCA MONDIALE DEI SEMI" SI TROVA IN UN BUNKER IN NORVEGIA Lo Svalbard Global Seed Vault è una gigantesca cassaforte nel mezzo dei ghiacciai a mille chilometri dal Polo Nord, nelle isole Svalbard (in Norvegia): le risorse conservate in ques Vai su Facebook

Mezzo secolo di Ca’ de Vèn. Da palazzo nobiliare a osteria. Un simbolo della ristorazione; Mezzo secolo di storia tra vino e piadina per il locale del centro: Qui dissi no a un turista che voleva sposarmi, oggi è mio marito; Ragù a colazione e una cucina leggiadra, nel palazzo storico che domina la Costiera.

Festa a Poggio Grande. L’Osteria da Valentino compie mezzo secolo - Il Resto del Carlino - L’Osteria da Valentino compie mezzo secolo Il fondatore assieme alla moglie Luciana: "È stata una giornata stupenda". Secondo ilrestodelcarlino.it

Bari, allarme in via Abbrescia: a rischio un palazzo abbandonato da mezzo secolo. “Può crollare” - Il cancello del palazzo è chiuso da tempo e la donna non è in possesso delle chiavi. Si legge su bari.repubblica.it