Enzo Jannacci concerto in jazz

Preparati a rivivere l’energia e l’emozione delle canzoni di Enzo Jannacci reinterpretate in chiave jazz! Un’orchestra di dodici fiati, pianoforte, chitarra, contrabbasso, batteria e un cantante dal talento straordinario si uniscono per dare vita a uno spettacolo unico, “Enzo Jannacci uno di noi”. Questa sera alle 21 nell’Auditorium di piazza Risorgimento, lasciati trasportare dal ritmo e dall’anima di una serata imperdibile. Non mancare!

Le canzoni più belle di Enzo Jannacci riviste in abiti jazz e interpretate con lo spirito delle big band da un’orchestra composta da una dozzina di fiati, pianoforte, chitarra, contrabbasso e batteria, affiancati da un cantante di grande personalità. È il concerto che si terrà oggi alle 21 nell’Auditorium di piazza Risorgimento: sul palco, con lo spettacolo “ Enzo Jannacci uno di noi “, la JW Orchestra, accompagnata dal cantante Boris Savoldelli. Insieme, sotto la direzione di Corrado Guarino, proporranno alcuni dei brani indimenticabili del cantautore milanese, riarrangiati dallo stesso Guarino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Enzo Jannacci, concerto in jazz

In questa notizia si parla di: enzo - jannacci - concerto - jazz

Milano Film Fest: il debutto nel segno di Enzo Jannacci - Milano Film Fest debutta con un omaggio speciale a Enzo Jannacci, simbolo della città. Sotto la guida artistica di Claudio Santamaria, la prima edizione offre iniziative innovative e celebra il talento di uno dei più grandi cantori milanesi, confermando il festival come nuovo punto di riferimento culturale e musicale.

Sabato 5 luglio, alle ore 21.00, ad aprire la rassegna "Musica in Villa" sarà Paolo Jannacci & Band, in un concerto a cura di Teatro Binario Nova. Nel suggestivo cortile di Villa Brivio, Paolo Jannacci farà rivivere le emozioni delle canzoni del padre Enzo, intr Vai su Facebook

Enzo Jannacci, concerto in jazz; Le 2 Rive del Jazz - Concerto JW Orchestra; Nova tra jazz e canzone d’autore. Paolo Jannacci ricorda il padre Enzo.

Enzo Jannacci, concerto in jazz - Le canzoni più belle di Enzo Jannacci riviste in abiti jazz e interpretate con lo spirito delle big band da un’orchestra composta da una dozzina di fiati, pianoforte, chitarra, contrabbasso e batteria ... Riporta ilgiorno.it

Nova tra jazz e canzone d’autore. Paolo Jannacci ricorda il padre Enzo - Note sotto le stelle in piazzetta Vertua Prinetti dal 5 al 9 luglio con altre occasioni speciali: l’incontro tra il trombettista Giovanni Falzone e il Sugarino Project e un concerto di musica spagnola ... ilgiorno.it scrive