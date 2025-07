Addio Vita Vita non c’erano le condizioni

Il festival Vita Vita, simbolo di creatività e musica a Civitanova, lascia il palco per questa edizione. L’ideatore, Sergio Carlacchiani, attraverso i social esprime il suo rammarico e la delusione, sottolineando che le condizioni per proseguire non ci sono più. Una decisione dolorosa, ma necessaria, che segna la fine di un’epoca per questa manifestazione che ha lasciato un’impronta indelebile nella città.

Il festival Vita Vita scompare dal cartellone di Civitanova e l’ideatore, Sergio Carlacchiani (nella foto), parla attraverso i social. Le sue parole trasudano amarezza: "Non chiedetemi più se si farà Vita Vita – scrive – perché la risposta è no. Mi dispiace, ma a mio avviso non c’erano più le condizioni già dallo scorso anno". Nessun progetto di emigrare altrove con la sua creatura: "Non porterò mai questo festival via da Civitanova, anche se qualche personaggio mi aveva contattato e invitato a progettare insieme per organizzare in un’altra città. Sono riconoscente a Civitanova, ai suoi cittadini, in particolar modo ad Alfredo Di Lupidio, sognatore impavido, generoso, vero e unico condottiero, insieme con me, per anni faro e braccio armato di Vita Vita". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it