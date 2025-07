Boom di dehors irregolari

Il centro storico di questa città si trova di fronte a una crescente sfida: il boom di dehors irregolari che minaccia l’ordine e la sicurezza della movida locale. Dall’incontro tra il comitato e il sindaco Mezzetti emerge un quadro preoccupante, con appena il 6% di dehors completamente in regola. La situazione richiede interventi immediati per tutelare cittadini e commercianti, ma quali sono le conseguenze di questa diffusione incontrollata?

Dall’incontro di fine giugno tra il comitato del centro storico e il sindaco Mezzetti è emersa un’altra anomalia legata alla movida: il boom di dehors irregolari. "Come ci ha spiegato il sindaco – sottolinea Giuliano Zanni, presidente del comitato – sui circa 165 dehors controllati recentemente in centro storico, solo 10 erano completamente regolari, quindi circa il 6 per cento. Tra gli irregolari, 59 non avevano addirittura mai chiesto l’autorizzazione, mentre gli altri presentavano comunque delle criticità. Si tratta di numeri inquietanti, che dimostrano ancora una volta come il centro sia diventato una zona franca dove ognuno si sente autorizzato a fare ciò che vuole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Boom di dehors irregolari"

