Sciopero a Milano e Lombardia il 7 e 8 luglio a rischio i treni Trenord | orari e corse garantite

Preparatevi a possibili disagi sui treni Trenord a Milano e in Lombardia l’7 e 8 luglio, quando è previsto uno sciopero nazionale dalle 21:00 del 7 alle 18:00 del 8. Mentre i bus, metro e tram di Atm resteranno operativi, i viaggiatori devono pianificare con attenzione. La protesta, promossa da Sgb e Cub trasporti, mira a migliorare sicurezza, contratti e condizioni dei lavoratori ferroviari. Resta aggiornato per evitare imprevisti e scegliere le soluzioni migliori.

I sindacati Sgb e Cub trasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale dalle ore 21:00 di lunedì 7 luglio alle ore 18:00 di martedì 8. In Lombardia aderirà Trenord, che ha diffuso una lista di treni garantiti. Nessuno sciopero, invece per bus, metro e tram di Atm. La protesta è stata indetta per chiedere più sicurezza nei cantieri ferroviari, un contratto unico per il comparto e migliori condizioni lavorative per macchinisti e capitreno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sciopero - lombardia - luglio - treni

Sciopero dei treni rinviato dal 17 al 23 maggio 2025: si annuncia l’ennesimo venerdì nero in Lombardia - Il tanto temuto venerdì nero in Lombardia si avvicina. Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, inizialmente programmato per il 17 maggio 2025, è stato rinviato al 23 maggio.

Treni, sciopero 7 e 8 luglio: disagi in vista per i pendolari Dalle 21 di lunedì 7 alle 18 di martedì 8 luglio è previsto uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolgerà anche Trenord: garantiti solo alcuni treni nelle fasce orarie protette Vai su Facebook

Sciopero 7 e 8 luglio 2025; Sciopero di 21 ore dei treni del 7-8 luglio, la situazione a Milano: orari e fasce di garanzia; Sciopero dei treni a Milano e in Lombardia il 7 e 8 luglio 2025: orari, fasce garantite e modalità.

Sciopero nazionale dei treni lunedì 7 luglio. Cosa sapere sugli orari e sulle fasce di garanzia - Cosa sapere sul nuovo sciopero nazionale che interesserà lunedì 7 e martedì 8 luglio? Da startupitalia.eu

Sciopero treni lunedì 7 e martedì 8 luglio 2025/ Info, orari e fasce di garanzie Trenitalia, Italo e Trenord - Sciopero treni lunedì 7 e martedì 8 luglio 2025, stop a Trenitalia, Italio, Trenord e Tper: gli orari dell'agitazione e le fasce di garanzia ... Lo riporta ilsussidiario.net