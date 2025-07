Al Pontino inizia l’estate Musica e serate con i dj

L’estate al Pontino Tagliapietra di Copparo prende il via con energia, musica live e serate a tema che coinvolgono tutti i sensi. Dal martedì alla domenica, il Chiosco “Dal Vero” offre un’oasi di gusto e divertimento, mentre le tre serate speciali promettono momenti indimenticabili all’insegna del ritmo e dell’allegria. Preparati a vivere l’estate in compagnia di buona musica, amici e tanta spensieratezza!

Entra nel vivo l'estate al Pontino Tagliapietra di Copparo, con serate all'insegna della musica e del divertimento. Dal martedì al venerdì dalle 16 alle 21, e il sabato e la domenica dal pranzo fino alle 21 sarà aperto il Chiosco "Dal Vero" (per organizzare un evento o una festa fuori orario, è possibile contattare il numero 338-2217489). E ad arricchire il tutto saranno tre serate speciali – che inizieranno tutte a partire dalle 19 -, organizzate da Pro Loco Copparo con il patrocinio del Comune. Si comincia giovedì 10 luglio con il " Karaoke Pontino ", condotto da Isa e Ross, per cantare e trascorrere qualche ora in compagnia sotto le stelle.