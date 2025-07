Se in Germania ricominciano a chiamare la guerra con il suo nome l’Europa non potrà più voltarsi dall’altra parte

Se in Germania si torna a chiamare la guerra con il suo nome, l’Europa non potrà più voltarsi dall’altra parte. Le parole di Friedrich Merz, definendo l’azione di Israele come “drecksarbeit”, hanno acceso un dibattito acceso e sollevato interrogativi sulla volontà di affrontare apertamente i conflitti globali. In un contesto mediatico dominato da termini sfumati e diplomazia precaria, questa dichiarazione rappresenta un segnale di cambiamento necessario.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha scosso l'opinione pubblica affermando che Israele, nel conflitto con l'Iran, sta facendo drecksarbeit – il lavoro sporco – per tutti noi. Una dichiarazione che, oltre a valergli minacce di azioni legali, ha acceso per giorni il dibattito sui giornali. La reazione non nasce solo dal contenuto, ma dal modo in cui Merz ha scelto le parole: in un panorama politico e mediatico tedesco dominato da termini asettici e distaccati, la sua espressione diretta ha squarciato la cortina di eufemismi che spesso nasconde la brutalità della realtà. La lingua tedesca, segnata dalla storia e dalla responsabilità per i crimini del passato, ha sviluppato una tendenza a neutralizzare il dolore, a distanziare la morte e la sofferenza con parole come kollateralschaden (danni collaterali) o zivile Opfer (vittime civili).

