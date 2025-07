Addio a Marco ucciso da un ubriaco | Figlio esemplare amico per tanti

Con il cuore pesante, ci troviamo a dire addio a Marco, un giovane di soli 20 anni, tragicamente strappato alla vita da un gesto sconsiderato. La sua perdita lascia un vuoto profondo in tutti noi, ma ci sprona anche a riflettere e a portare avanti il suo esempio di gentilezza e dedizione. "Ora sta a tutti noi raccogliere il suo testimone," hanno ricordato i sacerdoti, affinché il suo ricordo continui a vivere.

"Marco è stato un figlio e un amico esemplare: ora sta a tutti noi raccogliere il suo testimone". L’appello arriva da don Alberto e don Matteo durante la celebrazione del funerale di Marco Cutrona, che si è tenuto ieri pomeriggio alla chiesa di San Pietro Martire in Crocetta. Il 20enne di Cinisello settimana scorsa era stato travolto all’ Arco della Pace a Milano da un’ Audi guidata da un 51enne di Como, risultato poi ubriaco. Marco stava andando a lavoro in monopattino: erano le 3,30 di mattina e stava per iniziare il turno al forno Lisandri di via Fiamma. "A vent’anni si spera di avere un cammino lungo davanti e non di morire così – ha detto un famigliare dal pulpito –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it