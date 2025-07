Caso Fidal nessuna truffa Balzani scagionata da tutte le accuse | Ne ero certa

Dopo più di due anni di attese e tensioni, si conclude con piena assoluzione il procedimento a carico di Anna Rita Balzani, ex consigliere Fidal e presidente di Fidal Servizi. Aveva affrontato accuse gravissime di emissione di fatture false e truffa aggravata, ma la giustizia ha confermato la sua innocenza. Una vittoria che ridona credibilità e fiducia, dimostrando come la verità possa sempre emergere.

Si è concluso dopo poco più di due anni il procedimento aperto contro la forlivese Anna Rita Balzani – completamente scagionata –, all’epoca consigliere della Fidal e presidente di Fidal Servizi, prima per emissione di fatture false, poi addirittura per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il 24 luglio dello scorso anno il Gip di Roma aveva escluso la configurabilità di qualsiasi reato fiscale, mentre con un’ordinanza del 30 giugno scorso il Gip di Rovereto – dove era stato trasferito il procedimento per competenza territoriale – ha chiesto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste per il reato di truffa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it