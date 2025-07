una lapide al cimitero di bergamo per ricordare i 54 cittadini morti nel bombardamento alla dalmine

In un gesto di eterno ricordo e gratitudine, Palazzo Frizzoni di Bergamo rende omaggio ai 54 cittadini morti nel tragico bombardamento di Dalmine del 6 luglio 1944. La nuova lapide commemorativa, donata dalla ditta Marmi Corti, testimonia il valore della memoria collettiva e il sacrificio di chi ha pagato il prezzo più alto. Un segno tangibile che la memoria di questi eroi resterà viva nei cuori di tutta la comunità .

Bergamo. Palazzo Frizzoni rende omaggio ai 54 cittadini di Bergamo morti nel bombardamento che colpì Dalmine il 6 luglio 1944 con la posa di una lapide commemorativa al cimitero monumentale. La delibera di approvazione è passata in giunta venerdì 4 luglio: la lapide, composta da tre targhe in marmo di Carrara, riporterà i nomi dei caduti e una dedica in loro memoria. La realizzazione è frutto di una donazione della ditta Marmi Corti e del suo titolare, Fernando Corti: lo scoprimento ufficiale avverrà il prossimo autunno. "Con la lapide vogliamo restituire un volto e un nome ai cittadini di Bergamo che persero la vita in un tragico momento della nostra storia – dichiara l'assessore ai Servizi Cimiteriali, Giacomo Angeloni -.