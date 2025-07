Festa Artusiana all’epilogo C’è ‘Nocini a confronto’

La 29ª Festa Artusiana si conclude con un evento imperdibile: ‘Nocini a confronto’, il concorso più atteso della manifestazione. Curato dall’Associazione Italiana Sommelier Romagna e con il supporto dell’Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi, questo stimolante contest promette di celebrare il nocino in tutte le sue sfumature. Non perdere la finale e la premiazione alle 18 nel cortile di Casa Artusi, dove sapori e tradizione si incontrano in un’esplosione di gusto e passione.

Chiude la 29ª edizione della Festa Artusiana con uno dei concorsi più attesi della manifestazione, ovvero ‘ Nocini a confronto ’ la cui finale, con annessa premiazione, è in programma alle 18 nel cortile di Casa Artusi. Curato dall’ Associazione Italiana Sommelier Romagna, l’appuntamento vede la collaborazione dell’Istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, che preparerà e servirà le ricette a base di nocino in degustazione a seguito della premiazione. Alle 18.30 parte la visita guidata tematica attraverso i reperti del Museo Archeologico ‘A tavola nel mondo antico’. Alle 19 fornelli accesi in tutti i 35 ristoranti allestiti per l’occasione, ognuno dei quali propone anche alcune ricette tratte dal famoso libro di Artusi ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa Artusiana all’epilogo. C’è ‘Nocini a confronto’

