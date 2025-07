Commento al Vangelo di oggi 6 luglio 2025 | Lc 10,1-12.17-20

In questa domenica, il Vangelo ci invita a riflettere sull’urgenza di essere operai nella messe del Signore. La chiamata a pregare affinché il Signore mandi operai è un messaggio di speranza e impegno, che ci sprona a mettere a frutto i doni ricevuti per diffondere il suo amore. Iniziamo questa giornata con cuore aperto, pronti a rispondere alla sua chiamata e ad essere strumenti di salvezza e gioia nel mondo.

Meditiamo il Vangelo del 6 luglio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe!» XIV domenica del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 10,1-12.17-20 In quel tempo, il Signore.

