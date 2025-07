VIDEO – Bonny la prima intervista con l’Inter | Ho molta fame!

Benvenuti nel mondo nerazzurro! Oggi vi presentiamo la prima intervista di Yann-Ange Bonny con l’Inter, il nuovo volto del reparto offensivo. Il giovane centravanti francese, ormai ufficialmente parte della famiglia nerazzurra, ci rivela le sue emozioni e ambizioni. Scoprite come Bonny si apre al grande pubblico e cosa lo aspetta in questa entusiasmante avventura: la sua fame di successi è già evidente. Non perdetevi il video!

Bonny si presenta da nuovo giocatore dell’Inter. Il centravanti francese ha realizzato la sua prima intervista in nerazzurro. Di seguito il video. TERZO ACQUISTO – L’Inter ha accolto ufficialmente oggi Yann-Ange Bonny. L’attaccante francese, su cui si è espresso l’ex centrocampista nerazzurro Benoit Cauet, ha firmato in realtà ad inizio settimana, ma il comunicato del club interista è arrivato solamente nella mattinata di ieri. L’attaccante francese è approdato nel mondo Inter sulla base di una volontà piena e condivisa della società e dello staff tecnico nerazzurri. Le sue qualità tecniche, i suoi margini di crescita e le doti umane a lui riconosciute da parte di Cristian Chivu hanno favorito l’incrociarsi delle strade del francese e dei meneghini. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - VIDEO – Bonny, la prima intervista con l’Inter: «Ho molta fame!»

