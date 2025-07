Piena del Seveso a Niguarda La vasca evita l’esondazione

In un crescendo di tensione, Niguarda si prepara a fronteggiare la piena del Seveso. Nonostante la pioggia abbia cessato a metà mattinata, i tecnici di Metropolitana Milano sono intervenuti prontamente, attivando la vasca di laminazione del Parco Nord per prevenire l’esondazione. La sfida tra natura e tecnologia si ravviva: l’invaso ancora una volta ha dimostrato il suo ruolo cruciale nel proteggere la città. La sfida continua.

In città ha smesso di piovere a metà mattinata, ma alle 11.42 i tecnici di Metropolitana milanese hanno comunque dovuto attivare la vasca di laminazione del Parco Nord per far fronte alla piena del Seveso ed evitare che il torrente esondasse. Nonostante questo, il livello del corso d’acqua ha comunque sfiorato i due metri in via Valfurva (esce dai tombini al raggiungimento del terzo). Segno che l’utilizzo dell’invaso è stato ancora una volta (la settima dalla fine del 2023) decisivo per scongiurare gli allagamenti che per mezzo secolo hanno flagellato Niguarda. Con il passare delle ore e il miglioramento delle condizioni meteorologiche, la situazione è tornata alla normalità; e il bacino artigianale è stato subito svuotato, nel caso oggi ce ne sia nuovamente bisogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it