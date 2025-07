Mvp la proposta | Presidio di agenti al parco XXII Aprile

Modena Volta Pagina si impegna a restituire sicurezza e serenità ai cittadini, proponendo un presidio stabile di agenti nel Parco XXII Aprile. Immaginate un luogo liberato dalla malavita, un’oasi di tranquillità dove le famiglie possano tornare a godersi gli spazi pubblici senza paura. È possibile, basta volerlo. Con determinazione e interventi concreti, possiamo restituire i parchi alla comunità e rafforzare il senso di sicurezza urbana.

"Fuori la malavita dai parchi cittadini. Liberarli è possibile, basta volerlo". Ne è convinta Modena volta pagina che, intervenendo nel dibattito sulla sicurezza in città, propone una serie di misure per contenere la criminalità. "Proponiamo di intervenire subito – riferiscono da Mvp - sul 'mercato centrale' della droga in città, il Parco XXII aprile. Proponiamo di liberarlo con un presidio semistabile e duraturo di agenti che allontanino sistematicamente i pusher che lo frequentano. Le solite retate una tantum non servono, il giorno dopo tutto ricomincia come prima, occorre un presidio semipermanente".