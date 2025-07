Tajani in visita il Consiglio sembra un club privato

La recente visita di Tajani al Comune ha sollevato polemiche, con la consigliera Sabrina De Padova che denuncia un comportamento simile a un club privato. "Il consiglio comunale non è un club esclusivo", afferma, sottolineando l’importanza di rispettare la trasparenza e il ruolo dei rappresentanti eletti. Per De Padova, l’esclusione dei consiglieri rappresenta una grave violazione dello spirito democratico e istituzionale, mettendo in discussione i valori fondamentali della nostra democrazia.

"Il consiglio comunale non è un club privato. Non si possono fare eventi a porte chiuse escludendo chi è stato eletto per rappresentare i cittadini. È una violazione dello spirito democratico e istituzionale". Così la consigliera Sabrina De Padova (Gruppo Misto), interviene dopo la visita del vicepremier Antonio Tajani, ricevuto in Comune dal sindaco Sandro Parcaroli e dagli assessori. Per De Padova, è "grave l’esclusione dei consiglieri comunali" e servono "chiarimenti immediati." L’incontro, tenutosi nella sala consiliare del Comune, ha visto la presenza del presidente Acquaroli, della giunta, del prefetto, del questore, del vescovo e dei soli consiglieri di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Tajani in visita, il Consiglio sembra un club privato"

In questa notizia si parla di: tajani - visita - consiglio - club

Jenin, l'Idf spara in aria durante visita di una delegazione Ue. Poi si scusa. Coinvolto vice console italiano. Tajani: «Inaccettabile» - Durante una visita di una delegazione UE, Jenin L IDF ha sparato in aria, scatenando polemiche e scuse ufficiali.

MEDIO ORIENTE | Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione di emergenza alle 7.30 alla Farnesina con gli ambasciatori dell'area interessata sulle operazioni militari di Israele in Iran. #ANSA Vai su Facebook

Tajani in visita, il Consiglio sembra un club privato; Caso Tajani e city brand, De Padova chiede chiarezza: Il Consiglio Comunale non è un club privato; Allarghiamo la nostra casa dei moderati.

Tajani in Campania: visita a Pietrelcina poi ad Avellino lancia la sfida delle Regionali - Il Mattino - Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha scelto Pietrelcina, nota per aver dato i natali a San Pio, come luogo simbolico per una tappa del percorso politico che ... Da ilmattino.it

Tajani in Campania: visita a Pietrelcina poi ad Avellino lancia la sfida delle Regionali - MSN - Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha scelto Pietrelcina, nota per aver dato i natali a San Pio, come luogo simbolico per una tappa del percorso politico che ... msn.com scrive