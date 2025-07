La crisi di Collemarino Negozi che chiudono e case sfitte | il rione sempre meno popolare

Collemarino, un tempo gioiello nascosto tra mare e collina, oggi affronta una sfida di rinascita. Negli ultimi tempi, negozi chiusi e case sfitte hanno ridimensionato il suo fascino, mentre il quartiere sembra perdere quota nel cuore dei fermani. Tuttavia, questo angolo di città custodisce ancora un potenziale immenso, pronto a riscoprire la sua vera bellezza e a riscrivere il suo futuro. È il momento di credere nel suo ritorno alla vita.

Collemarino porta la bellezza scritta nel suo nome: un colle che sale dal mare e dalla spiaggia di Palombina fino a impennarsi verso i passaggi sopraelevati della Statale. Da un lato via Ricci con la sua zona artigianale, dall'altra il PalaBrasili e il parco degli Ulivi che segnano il confine con Palombina che comincia da via Ville. In basso la rotatoria con il contestato totem-ripetitore di telefonia mobile che si erge come un moderno obelisco da un cesto di oleandri fioriti. Intorno la campagna, con sguardo sull'Adriatico, sulla spiaggia, sul duomo di Ancona. Il suo sviluppo risale al 1957, uno dei primi quartieri di Ancona al di fuori del centro abitato, il "Quartiere Cep di Palombina", acronimo che sta per coordinamento di edilizia popolare, un progetto che aveva lo scopo di risolvere il problema della casa, nel Dopoguerra, che in quegli anni ad Ancona era particolarmente grave.