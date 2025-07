Mastrovincenzo scioglie la riserva | Mi candido nella lista di Ricci Sarà una competizione giocabile

Antonio Mastrovincenzo, ex presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche, si unisce con entusiasmo alla corsa alle prossime regionali nella lista di Matteo Ricci. Dopo cinque anni, l’ottimismo e la voglia di riconquistare la Regione sono più forti che mai. La sua decisione di scendere in campo rappresenta un passo importante verso un futuro di rinnovamento e unità, dimostrando che l’unione e la determinazione sono le chiavi per affrontare le sfide che ci aspettano.

"La storia rispetto a cinque anni fa è diversa. Ora c’è l’ottimismo giusto per far bene e riprenderci la Regione. La diversità di decisione tra me e la Bora? Scelte personali e comunque acqua passata, adesso guardiamo avanti". Antonio Mastrovincenzo correrà alle prossime regionali nella lista del candidato Presidente, Matteo Ricci, come capolista per la circoscrizione elettorale di Ancona. L’ex presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche preferisce non tornare sulle polemiche interne del passato legate al terzo mandato e punta l’obiettivo grosso: "Non sarà una competizione facile contro un avversario che ben conosciamo, ma sarà assolutamente giocabile – aggiunge Mastrovincenzo che esamina anche la tempistica elettorale –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it