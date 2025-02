Juventusnews24.com - Kolo Muani confermatissimo da Thiago Motta: a Como può già scrivere un record in maglia Juve. Il dato

di RedazionentusNews24può giàunin. Ilsull’attaccante francese arrivato dal PSGRandal(tre gol in due match di Serie A) potrebbe diventare il primo giocatore dellantus a segnare in tutte le sue prime tre presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995).In generale, l’ultimo calciatore a realizzare almeno quattro gol nelle sue prime tre gare di Serie A è stato Krzysztof Piatek con il Genoa nel 2018 – nessuno ha mai segnato cinque reti nelle prime tre partite nel torneo dal 1994/1995 a oggi –.QUOTEè per lantus diuna gara importante per la rincorsa alla zona Champions. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con l’Empoli contro un’avversaria che si è rinforzata molto sul mercato di gennaio ma che almeno sulla carta è abbordabile.