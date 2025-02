Anteprima24.it - Via delle Puglie: rifacimento del manto stradale, senso unico in discesa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIn considerazione dei lavori didel, l’assessore al Traffico Attilio Cappa rende noto che dalle ore 09,00 di domani 5 febbraio e fino alla conclusione dei lavori, vigerà un percorso ain discesa per via. Per le auto che la percorreranno a salire vigerà la deviazione obbligatoria su via dei Mulini-rampa San Barbato.L'articolo Viadelinproviene da Anteprima24.it.