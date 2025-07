Io ingegnere aiuto gli anziani Ricevo tanto

In un mondo che corre rapido, alcune scelte cambiano il volto alla nostra società. Manuela Sagliocco, ingegnere chimico con un passato in multinazionali, ha deciso di dare un nuovo senso alla sua vita diventando volontaria Silver. La sua passione? combattere la solitudine degli anziani, dimostrando che il vero valore sta nel donare e ricevere affetto. Una testimonianza di come il cuore possa guidare il cambiamento.

C’è una donna ingegnere che combatte la solitudine degli anziani: "Da volontaria Silver, ricevo molto più di quanto do". Dopo anni trascorsi nelle multinazionali come ingegnere chimico, Manuela Sagliocco (nella foto), 43 anni, ha scelto di cambiare rotta e dare una nuova direzione alla sua vita. "Volevo aiutare il prossimo", racconta. Così è diventata una dei volontari del progetto Silver, promosso dall’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali dell’Ambito di Lodi e finanziato da Fondazione Cariplo, insieme a vari partner, tra cui la Fondazione Comunitaria di Lodi. Il progetto offre servizi leggeri agli over 65 autosufficienti: piccoli accompagnamenti, compagnia e ascolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Io, ingegnere aiuto gli anziani. Ricevo tanto"

