Motori e spettacolo | ecco come il MonzaFuoriGp accenderà la città

Motori e spettacolo si uniscono per trasformare Monza in un palcoscenico vibrante, dove cultura e intrattenimento si intrecciano con l’adrenalina della velocità. Dal 4 al 7 settembre, la città si prepara a vivere il 96° Gran Premio d’Italia come mai prima d’ora, accendendo i cuori di residenti e visitatori. Un evento imperdibile che farà brillare Monza in ogni angolo. E tu, sei pronto a scoprirne tutte le emozioni?

Tutte le piazze della città come un grande palcoscenico. In un connubio di spettacolo, motori, cultura e intrattenimento. Per raccontare Monza. In occasione del 96esimo Gran premio d’Italia, Monza si prepara di nuovo a scendere in pista, anche fuori dal circuito. Dal 4 al 7 settembre, in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

