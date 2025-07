Del Conte addio ad Afol dopo 6 anni | Rivoluzione nel mondo del lavoro La sfida? Formazione senza fine

Dopo sei anni di impegno, Maurizio Del Conte saluta il mondo del lavoro, lasciando un segno indelebile nel panorama giuslavoristico italiano. La sua uscita segna una rivoluzione nei servizi pubblici e nella formazione continua, aspetti cruciali per affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione. È il momento di riflettere sulla direzione futura e sulle nuove opportunità che questa innovazione porterà .

di Andrea Gianni MILANO La sfida del reddito di cittadinanza, che ha messo alla prova i centri per l’impiego ma ha anche dirottato una mole di risorse mai vista prima. La pandemia, la rivoluzione del mercato del lavoro milanese dove è sempre più urgente far incontrare domanda e offerta di impiego e dove "sono sempre più necessari servizi pubblici con una concezione moderna". Il giuslavorista Maurizio Del Conte, docente alla Bocconi, lascia dopo sei anni e due mandati la presidenza del Cda di Afol Met, l’azienda speciale partecipata dalla Città metropolitana e da 84 Comuni che gestisce i 9 centri per l’impiego sul territorio e 14 scuole di formazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it