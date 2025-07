Reggio Calabria celebra il Bergamotto | due eventi storici il 12 e 13 luglio

Reggio Calabria si prepara a celebrare il suo tesoro più prezioso, il Bergamotto di Reggio Calabria IGP, con due eventi imperdibili il 12 e 13 luglio 2025. Questo frutto, simbolo della tradizione e dell’eccellenza locale, sarà al centro di manifestazioni che uniscono storia, cultura e gusto. Sabato 12 luglio si apre con il prestigioso 19° Bergamotto d’Argento, mentre domenica si vivrà una festa all’insegna del sapore e della scoperta. Un’occasione unica per immergersi in un patrimonio da scoprire e amare.

Sabato 12 e domenica 13 luglio 2025, Reggio Calabria torna a celebrare uno dei suoi simboli più amati: il Bergamotto di Reggio Calabria IGP, protagonista di due eventi distinti ma uniti dalla stessa passione per quello che è definito il “principe degli agrumi”. Si parte sabato 12 luglio con il 19° Bergamotto d’Argento, manifestazione storica che si svolgerà nel capoluogo reggino e che, anno dopo anno, premia chi si distingue nella valorizzazione culturale, scientifica ed economica del bergamotto. Il giorno seguente, domenica 13 luglio, sarà la volta della 23ª Festa della Zagara del Bergamotto, in programma a Pellaro, frazione a sud della città, dove il bergamotto trova una delle sue culle storiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Reggio Calabria celebra il Bergamotto: due eventi storici il 12 e 13 luglio

Il prossimo 19 luglio 2025 a Reggio Calabria, presso l’Arena dello Stretto sul Lungomare Falcomatà, si terrà la finale del Campionato Italiano del Bergamotto di Reggio Calabria in Pasticceria, competizione promossa da APEI – Ambasciatori Pasticceri dell’Ecc Vai su Facebook

Il 19 luglio a Reggio Calabria, Iginio Massari presiede la finale del Campionato Italiano del Bergamotto promosso da APEI. Il pubblico potrà assaggiare e votare i dolci dei finalisti Vai su X

