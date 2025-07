Travolta dal controsoffitto anziana muore pochi giorni dopo in ospedale

La triste vicenda di Adriana Magri, anziana vittima del crollo del controsoffitto a Bergamo, ci ricorda quanto la sicurezza degli edifici sia fondamentale, soprattutto per i più fragili. Nonostante fosse stata soccorsa e portata in ospedale in condizioni apparentemente stabili, il suo coraggio e la sua sfortuna si sono spezzati pochi giorni dopo. La perdita di Adriana ci invita a riflettere sulla prevenzione e sull'importanza di tutelare le vite più vulnerabili.

Bergamo. È morta in ospedale Adriana Magri, l’anziana che abitava nell’appartamento al civico 31 di via Quarenghi dove domenica sera, 6 luglio, è crollata parte del controsoffitto. La donna, 90 anni, era a letto quando è stata travolta dai calcinacci. Cosciente, era stata soccorsa dai Vigili del fuoco e portata all’ospedale Papa Giovanni in codice giallo, segno che le sue condizioni non sembravano poi così gravi. Dopo avere svolto esami più approfonditi, i medici avrebbero riscontrato la rottura di alcune costole e la frattura di diverse vertebre, ma la causa del decesso al momento non è chiara. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Travolta dal controsoffitto, anziana muore pochi giorni dopo in ospedale

