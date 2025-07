Reparto Psichiatria in affanno | Pochi infermieri tanti sacrifici Non si può andare avanti così

Il reparto di Psichiatria dell’ASST Ovest Milanese affronta una crisi senza precedenti, con pochi infermieri e un carico di lavoro insostenibile. Stress, esaurimento e sacrifici quotidiani stanno mettendo a dura prova la salute dei professionisti e la qualità delle cure. La situazione richiede interventi immediati: è ora che le istituzioni ascoltino le richieste e agiscano per garantire un’assistenza dignitosa e sicura per tutti.

"Manca personale infermieristico e questo provoca uno stress al limite dell'esaurimento fisico e mentale: il reparto di Psichiatria si trova in una situazione di estremo disagio". A mettere nel mirino la Psichiatria dell' Asst Ovest milanese, pochi giorni dopo la Fials Laghi e Ovest Milanese, è questa volta la Uil Fpl attraverso il suo rappresentante, Alfio Bennardo. "Risulta a questa organizzazione sindacale che da circa quattro anni gli infermieri che abbandonano il reparto di Psichiatria (per pensionamento, mobilità interna o altro) non vengono sostituiti, con ripercussioni sul personale rimanente – è la posizione del sindacato, espressa attraverso una lettera inviata anche ai vertici della Asst -.

