a ilaria carrara il premio pmi photo enterprize del comitato piccola industria

L’iniziativa, alla seconda edizione, è stata lanciata dal Gruppo di Lavoro Arte e Cultura – con responsabile Simona Bonaldi, affiancata dai membri Claudia Sartirani e Giuseppe Taramelli – costituito per incentivare la relazione tra la cultura e il mondo produttivo, potenziando un’alleanza fondata su affinitĂ di valori, che riconosca l’importanza della cultura stessa come leva di sviluppo per le imprese e il territorio. Protagonisti del focus 2025 gli scatti di tre fotografi, giovani laureati o laureandi – oltre a Ilaria Carrara, hanno partecipato anche Alexandru Viorel Dobre e Natasha Rivellini – scelti per interpretare il tema “Vedere e Rivedere: Un Viaggio Immersivo nei Luoghi del Fare”, per concretizzare una relazione profonda tra il pensiero artistico e il mondo dell’impresa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it