Nuovo spazio collettivo dedicato ad anziani e persone con disabilità

Un nuovo spazio di speranza e solidarietà apre le sue porte a Riccione, offrendo un ambiente accogliente dedicato ad anziani, disabili e adulti fragili. Nato dall’impegno dell’Istituto delle Maestre Pie dell’Addolorata, questo punto di ritrovo rappresenta un passo avanti nel progetto del servizio sociale territoriale, promuovendo inclusione e benessere. Aperto ogni giorno dalle 8:30 alle 16, si configura come un’oasi di supporto e ascolto per tutta la comunità.

Già noto per l’educazione alla prima infanzia, l’ Istituto delle Maestre Pie dell’Addolorata, in viale Cesare Battisti, a Riccione, ora ospita una spazio riservato ad anziani, disabili e adulti con fragilità. Si tratta di un nuovo punto di ritrovo previsto dal progetto del servizio sociale territoriale del distretto di Riccione per il benessere degli anziani, aperto tutti i giorni dalle 8,30 alle 16. Inaugurato ieri dalla sindaca Daniela Angelini e dell’assessora alla Famiglia Marina Zoffoli, sarà gestito da educatori e operatori professionali di Formula Servizi alle Persone e Cuore 21. Già accolte undici persone, tra le quali nove residenti, presto se ne aggiungeranno quattro di altri comuni del Distretto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it