Trump le lettere a Ue e Canada sui dazi E la minaccia la Russia | Lunedì una dichiarazione

Il panorama commerciale globale si intensifica con le ultime mosse di Donald Trump, che ha annunciato l'invio di lettere ufficiali all'UE e al Canada sui dazi, minacciando tariffe fino al 35% sui prodotti canadesi e proponendo aumenti generalizzati tra il 15% e il 20%. Una strategia che potrebbe ridefinire gli equilibri economici mondiali, alimentando tensioni e incertezze. La minaccia di Trump si inserisce in un contesto di tensione crescente, lasciando molti a chiedersi quali ripercussioni avranno queste decisioni sui mercati internazionali.

L'Unione Europea e il Canada riceveranno le lettere di Donald Trump sui dazi oggi 11 luglio. Lo ha detto lo stesso presidente americano in un'intervista a Nbc. Poi la lettera per il Canada è stata pubblicata su Truth: il paese avrĂ dazi del 35% sui prodotti che esporta negli Usa. A partire dal primo agosto. Ma il presidente ha anche annunciato che intende imporre dazi generalizzati del 15% o del 20% sulla maggior parte dei partner commerciali. «Diremo semplicemente che tutti i paesi rimanenti», quelli che non hanno ricevuto le lettere sulle tariffe, «pagheranno, che sia il 15% o il 20% ». E ha minacciato la Russia: «Sono deluso da Mosca.