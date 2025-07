Dusan Vlahovic flop disastroso | quanti milioni è costato alla juve

Dusan Vlahovic, il costoso flop della Juventus, ha lasciato un segno profondo nel bilancio bianconero. Con un investimento di ben 232 milioni di euro, l‚Äôattaccante serbo si √® rivelato un fallimento su tutti i fronti, trascinando nel disastro anche la societ√†. Una scelta che, pi√Ļ che un investimento vincente, si √® trasformata in un vero e proprio salasso economico. Ma cosa ci insegna questa vicenda sul valore del talento e delle strategie di mercato?

Dusan Vlahovic √® stato un salasso per la Juve secondo solo a Cristiano Ronaldo. Una follia finanziaria che sembrava poter trovare giustificazione sul piano tecnico, invece no. Il fallimento √® stato totale ed √® condiviso: nasce dalla Juventus e finisce in Vlahovic, che se ne andr√† da sconfitto, anche se penser√† e dir√† il contrario. Di sicuro la sua permanenza √® stata un danno economico alla societ√† firmato Arrivabene-Cherubini. Li ha maledetti Giuntoli, che non √® stato capace di risolvere la situazione in anticipo, e Comolli ora, che sta cercando di risolverla in tutti i modi.¬†La Juve ormai si √® messa il cuore in pace circa la cessione di Vlahovic: nessuno lo vuole, nemmeno a prezzo di saldo che si aggirerebbe attorno ai 30 milioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it