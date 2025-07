Nordio contro l’opposizione | Falsità sul caso Almasri per bloccare la riforma

In un clima di tensione politica, il ministro Carlo Nordio smentisce le accuse dell'opposizione sul caso Almasri, respingendo ogni tentativo di bloccare la riforma della giustizia. Mentre si attende il verdetto del Tribunale dei ministri, Nordio non ha intenzione di fare passi indietro, definendo le recenti polemiche come bufale orchestrate per rallentare un cambiamento epocale. La vicenda del generale libico rimane al centro di un confronto acceso e deciso.

L’attesa è per il verdetto del Tribunale dei ministri, ma mentre i partiti di opposizione chiedono le sue dimissioni, il ministro Carlo Nordio non pensa lontanamente al passo indietro: "Siamo in dirittura d’arrivo di una riforma epocale della giustizia. Le provano tutte per rallentarla o intimidirci a costo di inventarsi delle bufale solenni", ha dichiarato al question time in Senato. Le ultime rilevanti novitĂ sulla vicenda del generale libico Almasri (arrestato perchĂ© accusato di crimini di guerra, poi rilasciato, riportato in Libia con volo di Stato ma su cui ora anche il suo Paese si muove per processarlo) per il ministro della Giustizia sono solo "chiacchiericcio riportato dalla stampa" che "è completamente infondato". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nordio contro l’opposizione: "FalsitĂ sul caso Almasri per bloccare la riforma"

