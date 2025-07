Incendio ad Amelia | in fiamme un annesso agricolo con rotoballe e mezzi coinvolta anche un’auto a GPL

Un violento incendio si è scatenato nella notte ad Amelia, in provincia di Terni, coinvolgendo un annesso agricolo ricco di rotoballe, mezzi e un'auto a GPL. Le fiamme hanno minacciato la sicurezza della zona, richiedendo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. La scena è stata impressionante, ma fortunatamente non ci sono stati danni alle persone. La comunità ora si chiede cosa abbia scatenato questa devastante combustione e quali misure siano necessarie per prevenire futuri incidenti.

Un violento incendio è divampato nella tarda serata di ieri, in Strada di Castelluccio ad Amelia, in provincia di Terni. Le fiamme hanno completamente avvolto un annesso agricolo con copertura in lamiera e pannelli fotovoltaici, al cui interno si trovavano circa 70-80 rotoballe di fieno, un furgoncino, un trattore e un’autovettura alimentata a GPL. L’allarme è scattato intorno alle 23:00 e sul posto è intervenuto il distaccamento dei vigili del fuoco di Amelia, tuttora impegnato nelle operazioni di spegnimento. La presenza dell’auto a gas, che non è ancora stato possibile estrarre, rende ancora più delicato l’intervento, per il rischio di esplosioni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Incendio ad Amelia: in fiamme un annesso agricolo con rotoballe e mezzi, coinvolta anche un’auto a GPL

In questa notizia si parla di: amelia - incendio - fiamme - annesso

