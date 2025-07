Colline del Prosecco Giuliano Vantaggi passa in Regione e lascia il posto di site manager

Dopo quattro anni di dedizione e passione, Giuliano Vantaggi lascia il suo incarico di site manager delle iconiche Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene per dedicarsi a una nuova sfida nel turismo regionale Veneto. La sua esperienza e competenza rappresentano un grande patrimonio in vista di nuovi traguardi, mentre si avvia l’attesa per la nomina del prossimo protagonista di questa importante gestione. Il futuro delle colline si prospetta ricco di opportunità e innovazione.

Dopo quattro anni come site manager dell'associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Giuliano Vantaggi lascia l’incarico per assumere un nuovo e prestigioso ruolo nel turismo della Regione Veneto. In attesa della selezione del prossimo site manager. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

