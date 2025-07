Natura mare comfort e relax La ricetta perfetta per l’estate nelle mobil home di Isolaverde

L’estate, a queste latitudini, si trasforma in un’esperienza indimenticabile tra natura incontaminata e mare cristallino. Con le mobil home di Isolaverde, ogni giorno è un regalo di comfort, avventura e relax, pensato per regalare a famiglie, giovani e bambini momenti di pura gioia. Pronti a vivere l’estate dei vostri sogni? La vostra avventura nell’incanto della costa veneta vi aspetta!

Ogni tipo di comfort, la libertà di vivere all'aria aperta e a due passi da mare, il relax totale e un divertimento che sa strizzare l'occhio a bambini, ragazzi e genitori. Prendete tutti questi ingredienti, mescolate bene, ed ecco che la vacanza dei sogni può diventare realtà, nella meravigliosa fascia di costra veneta tra la foce del Brenta e quella dell'Adige in un contesto naturalistico che non ha eguali al mondo. L'estate, a queste latitudini, è davvero una cosa seria. E per chi ha inventato il villaggio Isamar a Chioggia (www.villaggioisamar.com), lo è ancora di più. Da quando, una famiglia trevigiana, oggi giunta alla terza generazione, ha deciso di dedicare una parte dei suoi terreni agricoli al campeggio.

